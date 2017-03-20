Микола Колесник: Українські військовополонені без статусу – біла пляма у нашому законодавстві

15 березня на базі мультимедійної платформи «Укрінформ» відбулась прес-конференція, присвячена проблемі тиску на Україну через заручників в аспекті гібридного протистояння, в якій взяв участь колишній куратор батальйону «Кривбас», депутат Криворізької міської Ради від УКРОПу Микола Колесник.









Учасники констатували, що ситуація з військовополоненими на сході України дуже відрізняється від класичного полону в будь-якому збройному конфлікті, і останнім часом обмін полоненими значно уповільнився.



«В 2014 році мені доводилось брати участь в обмінах полоненими, і тоді все було набагато простіше. Цим займалися командири підрозділів, які інформували СБУ та контррозвідку про деталі обміну. Наразі хлопці знаходяться у полоні по 2-3 роки, ще за часів Іловайська і Дебальцевого. І поки окуповані території не мають відповідного статусу на законодавчому рівні, наші там знаходяться, як терористи», - розповів Микола Колесник.



Укропівець наголосив, що на бранців не розповсюджуються всі міжнародні права, умови їх утримання не контролює Червоний Хрест. Всі візити до них є неофіційними, а родини бійців досі не мають інформації від влади, яким чином процес звільнення буде врегульований законодавчо. Ще одна категорія людей, яка залишилась без уваги з боку держави – сім’ї захисників, які зникли без вісти, або не мають встановленого місцезнаходження.



«В нашому випадку терористи використовують заручників як розмінну монету у політичних іграх, як людей, яких можуть вбити або покалічити для того, щоб справити певний ефект на суспільство. А Росія і принесла цю тактику в наш простір, в наш конфлікт» - сказав Віктор Трегубов, головний редактор сайту «Петр и Мазепа» .



Дійсно, відео тортур українських військовополонених на допитах, що викладають бойовики у мережу, свідчать про нелюдське ставлення до ув’язнених. Соціальний психолог Олег Покальчук, який вивчав відеоматеріали разом з колегами, впевнений, що люди в кадрі знаходяться під впливом нейролептичних препаратів. Це пояснює посилену дрібну моторику, сплутаність мови, спроби людей пригадати завчений текст, який нав'язали. Такі препарати модифікують поведінку через пригнічення нервової системи, психіка стає більш м’якою і податливою.



«Ця технологія називається наркодопит, або медикаментозний пресинг, і при достатньо професійному підході ви можете будь-яку людину змусити розповісти що завгодно. Від держави ми маємо категорично вимагати називати речі своїми іменами, тому що така недомовленість дає величезний кард-бланш нашому противнику, який він активно використовує в інформаційній війні», - наголосив фахівець.



Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін звернувся до міжнародних організацій, які опікуються захистом прав людини, зокрема Аmnesty International і Freedom House, активніше долучитися до проблеми порушення прав українців, яких утримують у заручниках в ОРДЛО, та українських політв'язнів у РФ.



А Микола Колесник закликав українських виконавців не соромитися і виходити на вулицю з портретами полонених бійців АТО та політичних в’язнів: «Мені прикро, що навіть американський актор Джонні Депп на весь світ публікує фото з надписом «Я – Сенцов». Пряма дія – це те, що Україна може зробити для звільнення полонених, особливо люди, відомі на весь світ. Я буду поважати того політика, який домовиться, продавить через ВР закон про статус окупованих територій і статус полонених. Тільки тоді Україна буде мати можливість на міжнародному рівні законодавчо захищати своїх громадян».

