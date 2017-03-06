Криворожские копы задержали водителя маршрутки, управлявшим транспортом под наркотиками

6 марта 2017 Версия для печати
Криворожские копы задержали водителя маршрутки, управлявшим транспортом под наркотиками
Криворожские патрульные задержали водителя маршрутки, неадекватно ведущего себя на дороге. Оказалось, мужчина был «не в себе» из-за наркотического опьянения.

Экипажу патрульной полиции поступило сообщение о нарушениях ПДД водителем маршрутки, едущей к кольцу площади Освобождения.

Когда маршрутчик, высадив пассажиров, подъехал к конечной остановке своего маршрута № 397, его там уже поджидали правоохранители. Полицейские сразу обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Спиртным от мужчины не пахло, поэтому подозрение пало на наркотики.

Однако пройти тест на содержание наркотических веществ в крови водитель маршрутки отказался. На водителя составлен протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.
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