Криворожские копы задержали водителя маршрутки, управлявшим транспортом под наркотиками

Криворожские патрульные задержали водителя маршрутки, неадекватно ведущего себя на дороге. Оказалось, мужчина был «не в себе» из-за наркотического опьянения.Экипажу патрульной полиции поступило сообщение о нарушениях ПДД водителем маршрутки, едущей к кольцу площади Освобождения.Когда маршрутчик, высадив пассажиров, подъехал к конечной остановке своего маршрута № 397, его там уже поджидали правоохранители. Полицейские сразу обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Спиртным от мужчины не пахло, поэтому подозрение пало на наркотики.Однако пройти тест на содержание наркотических веществ в крови водитель маршрутки отказался. На водителя составлен протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.