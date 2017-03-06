Где в Кривом Роге можно бесплатно пройти диагностику глаукомы

Глаукома, которую не лечат, неизбежно приведет к слепоте. Чтобы этого не произошло, самое главное - вовремя выявить проблему. Получить консультацию врача быстро и удобно смогут жители Днепра и Кривого Рога. Акции по профилактике глаукомы врачи будут проводить в людных местах. Где именно и когда, рассказал главный офтальмолог области Валерий Сердюк.«Глаукома - достаточно тяжелое заболевание глаз. Если вовремя не выявить и не начать лечение болезни, как правило, человек слепнет в течение 7 лет, - рассказал главный офтальмолог области Валерий Сердюк. - Самое главное - выявить заболевание на ранней стадии. Чем раньше врач поставит диагноз, тем больше шансов сохранить зрение на всю жизнь».Проверить здоровье своих глаз жители Днепра и Кривого Рога смогут прямо в торговых точках. Это удобно: не нужно тратить время на поход в больницу и ждать своей очереди. Обычно такие акции пользуются популярностью - один передвижной «медпункт» за день собирает 60-70 желающих проверить зрение.«Специалисты будут проводить консультации, определять внутриглазное давление. Если он будет выше нормы, будут направлять пациента на более детальное обследование в больницу», - пояснил Валерий Сердюк.Жители Кривого Рога смогут проверить зрение 6 марта. Исследования будут проводить возле Центрального рынка. Обследование стартуют в 10.00.Акции проходят по случаю Всемирного дня борьбы с глаукомой. Его ежегодно отмечают 6 марта.