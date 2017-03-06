Более 500 жителей Днепропетровской области отправились служить по контракту

С начала года военную карьеру в Вооруженных Силах страны выбрали более полутысячи жителей области. Только за последние две недели контракт подписали 159 мужчин.На службу по контракту уже вступили 478 солдат и сержантов и 39 офицеров. Набор продолжается.На контрактную службу принимают мужчин и женщин от 18 до 40 лет. Из требований – среднее образование, крепкое здоровье, отсутствие судимостей. Вооруженные Силы Украины предоставляют возможность бесплатного обучения, обеспечивают льготным жильем и полным соцпакетом.Контрактники получают ежемесячную заработную плату от 7 тысяч гривен. Сумма может увеличиваться в зависимости от должности, звания и срока службы. Если отправляются на передовую - дополнительно получают по 6 тысяч гривен, в другие районы АТО - по 2,4 тысячи гривен.Те, кто подписал контракт, получают также одноразовую денежную помощь от государства - 12 тыс. грн.Подписать контракт можно минимум на шесть месяцев, максимум - на пять лет. Детали - в военкомате по месту жительства или в центрах занятости.За последний год на службу по контракту вступили более 4,5 тысячи жителей Днепропетровщины.