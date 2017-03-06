81-летняя криворожанка попала под колеса машины

6 марта 2017 Версия для печати
81-летняя криворожанка попала под колеса машины
Авария, в результате которой 81-летняя жительница Кривого Рога попала под колеса Daewoo произошла на проезжей части улицы Криворожстали, недалеко от железнодорожной станции "Червоная".

Как сообщают сотрудники патрульной полиции, женщина, управлявшая транспортным средством, заверяла, что пенсионерка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, очевидцы же утверждали обратное - что именно водитель пыталась проскочить на красный свет.

Пострадавшая получила перелом ноги и ушибы, медики увезли ее во 2-ю горбольницу. Кому же из женщин горел красный, предстоит установить следователям.
Похожие новости
  • На Юбилейной под колеса машины попала 22-летняя девушка
  • В Кривом Роге женщина попала под машину
  • Пенсионерка попала под колеса иномарки
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы