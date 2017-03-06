56-летний криворожанин хотел перевезти из Донецка гранаты

Сотрудники правоохранительных органов Донецка задержали 56-летнего жителя Кривого Рога, который намеревался вывезти две боевые гранаты.Об этом сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции Донецкой области.По данным ведомства, злоумышленник был задержан на территории железнодорожного вокзала Покровска. Патрулируя данный район, сотрудники полиции подошли к жителю Кривого Рога и попросили предоставить документы, подтверждающие его личность.«Во время осмотра его личных вещей, в присутствии понятых, было установлено, что мужчина перевозит с собой 2 гранаты: Ф-1 и РГД-5 с запалом», — пояснили правоохранители.56-летний житель Кривого Рога отказался объяснить, с какой целью он вез гранаты домой.Теперь злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.