56-летний криворожанин хотел перевезти из Донецка гранаты

6 марта 2017 Версия для печати
56-летний криворожанин хотел перевезти из Донецка гранаты
Сотрудники правоохранительных органов Донецка задержали 56-летнего жителя Кривого Рога, который намеревался вывезти две боевые гранаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Покровского отдела полиции Донецкой области.

По данным ведомства, злоумышленник был задержан на территории железнодорожного вокзала Покровска. Патрулируя данный район, сотрудники полиции подошли к жителю Кривого Рога и попросили предоставить документы, подтверждающие его личность.

«Во время осмотра его личных вещей, в присутствии понятых, было установлено, что мужчина перевозит с собой 2 гранаты: Ф-1 и РГД-5 с запалом», — пояснили правоохранители.

56-летний житель Кривого Рога отказался объяснить, с какой целью он вез гранаты домой.

Теперь злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
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