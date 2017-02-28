Криворожанин продавал гранату прямо на улице

В полицию поступило сообщение от граждан, что на проспекте Металлургов мужчина пытается продать гранату.По указанному адресу работники полиции обнаружили и задержали мужчину, у которого во время поверхностного осмотра в кармане куртки был обнаружен предмет, внешне похожий на гранату. Сотрудники взрывотехнической службы установили, что это учебная граната РГД-5 черного цвета, без маркировок.Изъятый предмет был направлен на проведение экспертизы.Задержанным оказался 47-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Криворожанин пояснил, что гранату нашел в начале 2017 года на пустыре на территории Долгинцевского района города. Хранил ее с целью последующей продажи.Рассмотрение дела проводится следственным отделом Металлургического отделения полиции. После экспертизы и получения заключения правоохранители примут окончательное решение о квалификации данного правонарушения и привлечении нарушителя к ответственности.