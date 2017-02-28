В Кривом Роге мужчина подрезал собственного сына

Воскресная пьянка чуть не стала фатальной для жителя улицы Тесленко. Причем, покушался на жизнь мужчины его собственный отец
Как часто бывает, конфликт поколений возник после некоторого количества «принятого на грудь». Когда у отца закончились словесные аргументы, он схватил кухонный нож и дважды пырнул сына в живот.
Несмотря на тяжелое ранение, пострадавший смог самостоятельно вызвать медиков, которые в срочном порядке госпитализировали истекающего кровью мужчину. Теперь его дальнейшие жизнь и здоровье зависят от медиков и везения.
А вот 62-летний отец пострадавшего может угодить в места лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Именно такое наказание предполагает ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное телесное повреждение).