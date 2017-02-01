В Раде предлагают депутатам поделиться зарплатой с преподавателями вузов

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона 6136, которым предлагается ввести новую бюджетную программу для повышения квалификации научно-педагогических работников высших учебных заведений.На финансирование этой программы авторы документа – народные депутаты из партии УКРОП Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, Александр Дубинин, Виталий Куприй и Виктор Шевченко – намерены направить средства, которые в законе о «Государственном бюджете Украины на 2017 год» предусматривались на увеличение расходов по обеспечению законотворческой деятельности ВР. Речь идет о 23,7 млн грн, которые, в частности, должны пойти на повышение зарплаты нардепов и сотрудников аппарата парламента. Однако из-за общественного резонанса повышение не состоялось, а Верховная Рада еще не утвердила бюджет своей деятельности.«Таким образом, освоить увеличенные суммы средств на обеспечение законотворческой деятельности Верховной Рады Украины нет возможности», – отмечается в пояснительной записке.Авторы законопроекта подчеркивают, что повышение квалификации научно-педагогических работников является важной составляющей последипломной образовательной деятельности. Такое усовершенствование, согласно отраслевому законодательству, должно осуществляться не реже, чем раз в 5 лет путем прохождения повышения квалификации, стажировки, предоставления творческих отпусков и др. Однако за годы независимости из-за отсутствия финансирования такая работа с научно-педагогическими кадрами вузов приостановилась или свелась к формальному повышению квалификации в рамках одного учреждения. Это негативно сказалось на качестве преподавания, а также привело к ухудшению связей университетов с научными учреждениями и предприятиями, ослаблению сотрудничества между кафедрами учебных заведений.Принятие предложенного законопроекта позволит создать благоприятные условия для подготовки кадров, способных обеспечить инновационное развитие государства и повышение качества организации учебного процесса, что в свою очередь поможет провести эффективное реформирование высшего образования Украины и ее вхождение в европейское пространство высшего образования, убеждены в УКРОПе.«Внедрение системы повышения квалификации научно-педагогических сотрудников поспособствует активизации деятельности высших учебных заведений, прежде всего, в части внедрения инновационных технологий обучения, обновления содержания образования и проведения межуниверситетских научных исследований», – подчеркивается в пояснительной записке.