Криворожанин спас людей, отобрав у пьяного хулигана гранату

36-летний мужчина во время конфликта с таксистом выдернул из гранаты чеку и начал угрожать всех взорвать. Случайный прохожий вовремя сориентировался и отобрал у злоумышленника опасный предмет.Как сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области, свидетели происшествия сразу позвонили на 102. На место конфликта незамедлительно направились правоохранители, в том числе сотрудники взрывотехнической службы. Они осмотрели боеприпас и установили, что мужчина угрожал боевой ручной гранатой РГД-5, которая представляла реальную угрозу гражданам. Взрывотехники тут же на месте происшествия ее обезвредили – отсоединили запал от корпуса.Событие произошло 23 февраля около 16:00 возле одного из супермаркетов на проспекте Мира.Правоохранителям удалось установить все обстоятельства происшествия. Выяснилось, что конфликт возник между водителем такси и пассажиром, которого не удовлетворила цена за услугу перевозчика. Недовольный клиент достал из кармана гранату и начал угрожать водителю. Между мужчинами возникла драка, которую заметили прохожие. Один из них отобрал у злоумышленника гранату, зажал ее в своих руках и перемотал изолентой, чтобы предупредить взрыв. Дождавшись приезда полицейских, он передал боеприпас правоохранителям.36-летний злоумышленник был задержан и доставлен в Саксаганское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить наличие у него гранаты не смог.Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.