За месяц внутреннюю экспозицию Музея АТО посетили более 6тысяч человек, - Валентин Резниченко

Вчера, 13:06 Версия для печати
За месяц внутреннюю экспозицию Музея АТО посетили более 6тысяч человек, - Валентин Резниченко
Первые лица государства, иностранные делегации, бойцы АТО с семьями, волонтеры, капелланы, простые жители Днепропетровщины. Около 200 экскурсий, более 6 тысяч посетителей - результат первого месяца работы внутренней экспозиции Музея АТО. Она - о подвиге простых жителей области, которые защищают Родину. На 600 квадратных метрах - около 2 тысяч экспонатов.


«Месяц назад открыли внутреннюю экспозицию Музея АТО. Знали, что она не оставит равнодушными жителей области, но такого ажиотажа не ожидали. За месяц работы выставку посетили более 6 тысяч человек. Приезжали не только со всей области, но и из разных уголков Украины и мира. В гостях были бойцы АТО с семьями, волонтеры, медики, капелланы, министры и делегации из-за рубежа», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В первых двух залах внутренней экспозиций музея АТО - форма и шевроны военных, инструменты медиков, одежда капелланов, детские рисунки, афиши волонтерских акций, смс с фронта, фотографии погибших бойцов и дорогие их сердцу вещи. На 600 квадратных метрах - почти 2 тысячи экспонатов.

Третий зал - мультимедийный. Сразу на четырех стенах показывают панорамные документальные фильмы о войне на Востоке Украины. Это позволяет зрителям перенестись в эпицентр событий.

«За месяц внутренняя экспозиция Музея АТО приняла около 200 экскурсий. Мне запомнился отзыв представителя швейцарской делегации о мультимедийном зале. Он сказал, что в техническом плане никогда такого не видел, а в эмоциональном - просто поражен. Чтобы понять смысл фильмов, иностранцу не понадобился переводчик. Он почувствовал их сердцем», - рассказал один из создателей Музея АТО, историк Юрий Фаныгин.

Внутренняя экспозиция Музея АТО находится в Диораме исторического музея им. Яворницкого. Адрес: г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 16. Вход - с 10.00 до 16.00. На экскурсию можно записаться по телефону (056) 46-34-26.
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