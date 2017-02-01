В Днепропетровской области СБУ задержала полицейского, торговавшего наркотиками

Служба Безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и УВБ Нацполиции задержали помощника оперативного дежурного одного из отделений полиции Каменского при попытке продать 0,5 кг марихуаны.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.Оперативники спецслужбы задержали также отца полицейского-наркодельца, который дома изготовлял, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.«Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для его переработки, взвешивания и фасовки», - отметили в спецслужбе.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.