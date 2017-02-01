В Днепропетровской области СБУ задержала полицейского, торговавшего наркотиками

Вчера, 13:05 Версия для печати
В Днепропетровской области СБУ задержала полицейского, торговавшего наркотиками
Служба Безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой и УВБ Нацполиции задержали помощника оперативного дежурного одного из отделений полиции Каменского при попытке продать 0,5 кг марихуаны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали также отца полицейского-наркодельца, который дома изготовлял, фасовал и передавал наркотики сыну для реализации.

«Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников шесть мешков марихуаны и оборудование для его переработки, взвешивания и фасовки», - отметили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
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