Криворізькі активісти і матері полонених бійців 40 БТрО «Кривбас» взяли участь у мітингу під Верховною Радою

Протягом останніх трьох днів у Києві відбуваються мітинги щодо підтримки торгівельної блокади з окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Вчора, 21 лютого, зі сцени під Верховною Радою виступив керівник Криворізької фракції політичної партії УКРОП та колишній куратор 40 батальйону територіальної оборони «Кривбас» Микола Колесник.«За моєю спиною стоять матері та дружини полонених бійців з усієї України. Більшість з них чекають своїх рідних понад два роки. Поки хлопці там потерпають від тортур, численні вагони з контрабандою курсують в обох напрямках», - заявив укропівець.Дружина Миколи Герасименко, бійця 40 БТрО «Кривбас», який потрапив у полон більше двох років тому, закликала владу не прикриватись політичними лозунгами, а виконати головну вимогу блокади – повернути хлопців додому.«Ми просимо допомоги у Європи, а самі не можемо зробити чогось благородного і дієвого. За ті гроші, що можновладці оприлюднили в е-деклараціях, вже можна було бранців викупити самотужки!» - підсумувала жінка.Також на мітинг до столиці приїхали колишні бійці АТО, які нині беруть участь у блокаді. Ветеран АТО з Кривого Рогу, Андрій Єременко зізнався, що хоче бачити радість на обличчях матерів, а не відчувати сором за бездіяльність у питанні повернення побратимів додому.«Там, на редутах, панує атмосфера Майдану: приходять місцеві мешканці, приїжджають люди з усієї країни з різними політичними симпатіями, але всіх поєднує відчуття, що ми робимо правильну справу – доводимо до кінця Революцію Гідності, розпочату у 2014-му» - розповів боєць.«Незважаючи на скептиків, які вважали блокаду недолугою та одноденною, тільки завдяки такій прямій дії криваві мільярди поповзли з усіх щілин. А коли до блокувальників приїхали мами, влада нарешті на це звернула увагу», - додав Микола Колесник.