Школьникам, живущим в отдаленный районах, компенсируют затраты на проезд

В Кривом Роге 17 школьников живут в отдаленных районах и вынуждены много времени и средств тратить на посещение учебных заведений. Решением исполкома им будет компенсироваться сумма, потраченная на проезд. Для этого выделено 30 240 гривен.Согласно документу "О предоставлении ежемесячной материальной помощи на возмещение стоимости проезда в общественном транспорте родителям учеников, проживающих в отдаленных районах города и которые не имеют возможности получить полное среднее образование в микрорайоне проживания", из денежных средств города 30 тыс. гривен будут распределены между 17-ю учениками.На 16 человек выделено по 210 грн ежемесячно (42 поездки в маршрутном такси или 84 поездки в электротранспорте), один ученик получит вдвое больше – 420 грн ежемесячно.