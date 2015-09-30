Совокупный долг Кривого Рога за газ - 380 млн. грн

Долг жителей Днепропетровской области за использованный природный по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 1,7 млрд. грн. На протяжении прошлого года задолженность выросла на 844 млн. грн.Наибольшая задолженность в областном центре Днепропетровщины - более 734 млн. грн. и в Кривом Роге - 380 млн. грн. Постоянно растущий долг ставит под угрозу обеспечение региона газом именно в отопительный период. Из-за отсутствия средств ООО «Днепропетровскгаз сбыт» не в состоянии своевременно рассчитаться с государственным поставщиком природного газа и оперативно заказывать необходимые объемы для обеспечения бесперебойного газоснабжения. Также компания столкнулась с трудностями при расчетах с газораспределительными компаниями, аварийно-диспетчерские и ремонтно-эксплуатационные службы которых обслуживают сети Днепропетровской области.«В настоящее время наблюдается тенденция, когда от оплаты за использованный газ уклоняются именно владельцы крупных особняков, - комментирует директор ООО "Днепропетровскгаз сбыт" Татьяна Соболь. - Тогда как потребители с небольшими доходами всегда стараются вовремя заплатить за потребленное голубое топливо и не накапливать долги».У клиентов ООО «Днепропетровскгаз сбыт» есть два варианта для того, чтобы остановить накопление неплатежей. Первый - это обратиться в органы соцзащиты для оформления субсидий. Второй вариант предусматривает реструктуризацию долга за газ. «Мы всегда нацелены на урегулирование ситуации мирным путем, поэтому у каждого потребителя есть возможность подать заявление на реструктуризацию долга», - сказала Татьяна Соболь.Что касается злостных неплательщиков, то независимые юристы отмечают, что ООО «Днепропетровскгаз сбыт» имеет все законные права в судебном порядке наложить арест на счета, а также источники доходов должника и даже конфисковать имущество. «Наша компания не имеет цели забрать имущество в счет погашения долга. Но когда должники отказываются от конструктивного диалога, компания имеет право как прекратить газоснабжение должникам так и передать дело в суд. Именно такие права и обязанности зафиксированы в договоре поставки», - комментирует Татьяна Соболь.Все отношения между потребителями газа и поставщиком регламентируются Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 30.09.2015 года № 2496 и типовым договором поставки природного газа бытовым потребителям. Для решения таких ситуаций в договоре указано, что в случае неуплаты должником суммы долга компания вправе передать дело в суд. По состоянию на 1 февраля 2017 года в Днепропетровской области количество должников, дела которых переданы в суд, составляет 2348 человек, они должны в совокупности 9,8 млн. грн. В 2016 году уже 796 человек выплатили задолженность по судебному приказу в сумме почти 3 млн. грн.