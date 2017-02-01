На Днепропетровщине «прикрили» цех по легализации иномарок

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили масштабную схему незаконной легализации автотранспорта в Украине. Правоохранители установили, что участники группировки оказывали «услуги» по легализации ввезенных за границы и похищенных автомобилей.Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.Оперативники Управления СБУ в Одесской области задокументировали, что злоумышленники действовали в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Ровенской, Запорожской, Луганской, Одесской и Полтавской областях.«Подпольные мастерские дельцы организовали в частных домах. По заказу клиентов они изготавливали свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения, номерные знаки и доверенности, что позволяло владельцам авто уклоняться от уплаты налогов. Ежемесячно дельцы противоправно регистрировали от 100 до 150 машин. По информации спецслужбы, злоумышленникам помогали работники региональных сервисных центров МВД Украины, которые организовывали доступ к базам данных национальной автомобильной информационной системы. Группировка придерживалась жестких правил конспирации, большинство ее участников не знали сообщников и общались дистанционно, используя условные фразы», - отметили в пресс-службе.Во время операции, проведенной одновременно в девяти областях Украины, правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую противоправную деятельность, значительное количество фальсифицированных документов, в том числе водительские удостоверения, техпаспорта на автомобили, государственные номера на транспортные средства.Сотрудники СБ Украины задержали 55 автомобилей, которые ожидали легализации