Криворожские копы задержали пьяного водителя с ружьем

Полицейский патруль остановил автомобиль Toyota RAV4, поскольку состояние водителя вызвало у правоохранителей подозрения, что тот, мягко говоря «не совсем трезв».Невнятная речь, дрожащие руки, неуверенная походка – все признаки опьянения были налицо, однако полицейские все-таки предложили водителю пройти тест на алкоголь. Драгер показал 1,87 промилле – среднюю степень опьянения, при которой не то что за руль садиться, на улицу в гололед выходить не рекомендуется.Однако нетрезвость водителя оказалась не единственным сюрпризом. В автомобиле полицейские обнаружили заряженное охотничье ружье. Учитывая, что в Кривом Роге уже не единожды имели место происшествия по формуле «алкоголь+огнестрел», пьяного любителя оружия задержали для дальнейшего выяснения подробностей.