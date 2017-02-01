Криворожские копы задержали пьяного водителя с ружьем

Сегодня, 11:47 Версия для печати
Криворожские копы задержали пьяного водителя с ружьем
Полицейский патруль остановил автомобиль Toyota RAV4, поскольку состояние водителя вызвало у правоохранителей подозрения, что тот, мягко говоря «не совсем трезв».

Невнятная речь, дрожащие руки, неуверенная походка – все признаки опьянения были налицо, однако полицейские все-таки предложили водителю пройти тест на алкоголь. Драгер показал 1,87 промилле – среднюю степень опьянения, при которой не то что за руль садиться, на улицу в гололед выходить не рекомендуется.

Однако нетрезвость водителя оказалась не единственным сюрпризом. В автомобиле полицейские обнаружили заряженное охотничье ружье. Учитывая, что в Кривом Роге уже не единожды имели место происшествия по формуле «алкоголь+огнестрел», пьяного любителя оружия задержали для дальнейшего выяснения подробностей.
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