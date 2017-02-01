Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил пешехода

Трагедия произошла на проезжей части улицы Сергея Колачевского в Терновском районе. По информации правоохранителей, автомобиль Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 26-летний мужчина, двигаясь по улице С. Колачевского в направлении ул. Алексея Соломенного совершил наезд на 31-летнего мужчину.Последний получил телесные повреждения: закрытую травму живота, разрыв кишечника, обширную забрюшинную гематому, закрытый многоосколочный перелом таза и левого бедра. Потерпевшего доставили каретой скорой медицинской помощи в 8 горбольницу, где 18 февраля от полученных травм он скончался.По данному факту было внесено сведения по ч. 2 ст. 286 УК.