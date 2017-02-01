Украинцам пересчитают субсидии из-за подорожания электроэнергии

Вчера, 12:04 Версия для печати
Украинцам пересчитают субсидии из-за подорожания электроэнергии
Размер субсидий в марте будет пересмотрен и пересчитан в связи с плановым повышением тарифов на электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице правительства в Facebook.

«В марте 2017 года проведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию», - говорится в сообщении.

Разницу, которая обусловлена изменением тарифов на тепло, обещают компенсировать.

«Доплата будет проведена через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке», - отмечается в сообщении.
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