Украинцам пересчитают субсидии из-за подорожания электроэнергии

Размер субсидий в марте будет пересмотрен и пересчитан в связи с плановым повышением тарифов на электроэнергию.Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице правительства в Facebook.«В марте 2017 года проведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию», - говорится в сообщении.Разницу, которая обусловлена изменением тарифов на тепло, обещают компенсировать.«Доплата будет проведена через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке», - отмечается в сообщении.