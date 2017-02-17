УКРОП закликав владу дбати про людей

Понад 3 тижні триває торгівельна блокада окупованої частини Луганської та Донецької областей. Активісти зупиняють рух вантажних потягів, які курсують між Україною та непідконтрольними частинами Донбасу.Політична партія "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" на своєму офіційному сайті закликала владу не лицемірити, а насправді дбати про своїх громадян.Українська влада, намагаючись добитися зняття торговельної блокади Донбасу, лицемірно апелює до необхідності захищати інтереси мешканців окупованих територій, які можуть втратити роботу внаслідок перекриття постачання вугілля. При цьому вона не дбає про мільйони українців, які живуть на підконтрольній Києву території, не маючи роботи, гідного соціального забезпечення та впевненості в завтрашньому дні. Про таке заявили в «Українському об’єднанні патріотів – УКРОП» у зв’язку з твердженням Президента України Петра Порошенка про те, що блокада позбавить робочих місць десятки тисяч мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей.«Досить дивна позиція влади. З одного боку, ми постійно чуємо про те, що на окупованих територіях зупиняться підприємства, що люди втратять роботу, чуємо про понад 50 мільйонів збитків, яких завдає блокада «Укрзалізниці»… Це крокодилові сльози, адже влада, здається, просто не бачить, як живе більшість українців тут, на вільній від чужоземних окупантів землі, та яких збитків бюджету завдає корупція, з якою керівництво держави ніяк не хоче боротися», – заявили в УКРОПі.У партії наголосили, що, дбаючи про шахтарів сходу, влада не розвиває вугледобувні підприємства на Волині та Львівщині. Та й у цілому ситуація з робочими місцями в країні наводить на думку, що українські керманичі поставили собі за мету знищити людей праці як клас. Наразі в країні стрімко скорочується кількість приватних підприємців. З початку року через посилення податкового тиску припинили існування понад 245 тис. ФОПів. Не маючи можливості знайти себе на батьківщині, українці готові їхати за кордон: у грудні 2016 року 34% громадян висловили готовність назавжди залишити Україну. Мільйони людей вже зробили це, працевлаштувавшись в інших країнах.Крім того, наша держава залишається непривабливою для інвесторів, які могли б створити робочі місця. Україна потрапила до переліку депресивних економік світу (166 місце у рейтингу економічної свободи, мінус 4 позиції порівняно з 2015 роком) та втратила 3 позиції порівняно з 2015 роком у рейтингу глобальної конкурентоспроможності (47 місце). Корупціонери розгулюють на свободі, натомість покарання, схоже, готують для учасників блокади, бо вони, мовляв, розхитують стабільність у державі.«Якщо жахливе соціальне становище, дорожнеча, падіння гривні – це стабільність, то не дивно, чому громадяни України воліють залишатися під обстрілами на окупованій території та не поспішають переїздити в «стабільну» Україну», – зазначили в партії.Представники УКРОПу закликали владу знайти шляхи вирішення енергетичних проблем України, які виявила блокада, та не спекулювати на захисті інтересів порівняно невеликої кількості людей у той час, як десятки мільйонів громадян позбавлені права жити повноцінним життям.