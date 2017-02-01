В ДнепрОГА расскажут об особенностях учета и налогообложения общественных организаций

Сегодня, 12:18 Версия для печати
В ДнепрОГА расскажут об особенностях учета и налогообложения общественных организаций
Неприбыльные общественные организации: правовые аспекты и особенности налогообложения. «Круглый стол» на эту тему пройдет 23 февраля в ДніпроОДА. Мероприятие будет полезно для руководителей и бухгалтеров благотворительных фондов, общественных объединений, ассоциаций, профессиональных союзов, политических партий. Вход свободный, регистрация обязательна.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Об особенностях налогообложения неприбыльных общественных организаций расскажут 23 февраля в ДнепрОГА.

За «круглый стол» приглашаются представители благотворительных фондов, общественных объединений, ассоциаций, профессиональных союзов. Им расскажут, как правильно вести учет и составлять отчетность, помогут сориентироваться в последних изменениях налогового законодательства и правильно применять другие правовые нормы.

В программе «круглого стола» – много интересного и полезного:
• учетная политика;
• регистры бухгалтерского учета;
• учет доходов и выплат;
• выплаты по договорам гражданско-правового характера;
• касса, зарплата, резерв отпусков;
• отчетность за 2016 год;
• проверка деятельности неприбыльных организаций.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 20 февраля по ссылке или по телефонам: (056) 742-84-67, 742-83-42.

Приглашаются общественные организации и ассоциации региона по адресу: Днепр, пр. А.Поля, 1, малый зал заседаний (кол.322). Начало в 14.00. Организатор – департамент экономического развития ОГА.
Похожие новости
  • В Кривом Роге состоялся круглый стол с лидерами национальных меньшинст
  • Громадам Днепропетровщины расскажут, как получить гранты на развитие террит ...
  • Заявление общественных организаций Кривого Рога
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы