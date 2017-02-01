Спортсмены из Кривого Рога отличились на областном чемпионате по дзюдо

В Днепре 11 февраля на татами СДЮСШОР №6 определили сильнейших в ходе Чемпионата Днепропетровской области по дзюдо среди юниоров и юниорок, спортсменов не старше 21 года. Соревнования собрали 73 участника из Днепра, Кривого Рога, Каменского и Синельниково.Кроме молодых спортсменов вышли на татами и мастера спорта Украины: призер юношеского и кадетского Чемпионатов Украины Дмитрий Бородин, вице-чемпион прошлогоднего Кубка Украины Гиорги Чохонелидзе, бронзовый призер Кубка Украины 2015 года Алексей Акимов. Дмитрий и Алексей подтвердили свой класс и стали чемпионами в весовых категориях до 66 и до 100 кг соответственно. А Гиорги, не гонявший вес и выступавший в более тяжелой для себя категории до 73 кг, стал серебряным призером. Чохонелидзе пропустил к золоту одного из сильнейших молодых дзюдоистов области в этом весе, призера кадетского Чемпионата Украины Евгения Кульгу.Отметим исторический успех криворожского дзюдо. Впервые за последние годы наша команда завоевала на областных официальных стартах сразу 5 наград, причем три из них наивысшей пробы. Чемпионами стали Елизавета Пригова (48 кг, тренер Павел Сергейчук), Яков Лещенко (55 кг, тренер Михаил Яловой), Николай Зайцев (81 кг, тренер Михаил Яловой), серебряной призеркой была Екатерина Пригова (52 кг, тренер Михаил Яловой), бронзовым призером-Александр Тюлькин (55 кг, тренер Павел Сергейчук).