Криворожанина похитили за долги

Утром 13 февраля возле одного из детских садов Покровского района был похищен мужчина. Причем произошло все на глазах многочисленных свидетелей.Мужчину, который отвел в детсад сына, неизвестные перехватили возле калитки и затолкали в легковой автомобиль. Неравнодушные люди позвонили в полицию и сообщили о случившемся, указав номер и приметы автомобиля.По городу был объявлен план «Перехват», и искомую машину задержали в Терновском районе, недалеко от остановки «Интернат».Оказалось, «заказчиком» был один из местных бизнесменов, который хотел таким образом вернуть деньги, которые похищенный ему задолжал.В качестве «вишенки на торте» выступил пакет с марихуаной, который полицейские нашли у одного из похитителей.Заведено уголовное дело, ведется следствие.