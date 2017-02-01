Криворожанина похитили за долги

Вчера, 11:35 Версия для печати
Криворожанина похитили за долги
Утром 13 февраля возле одного из детских садов Покровского района был похищен мужчина. Причем произошло все на глазах многочисленных свидетелей.

Мужчину, который отвел в детсад сына, неизвестные перехватили возле калитки и затолкали в легковой автомобиль. Неравнодушные люди позвонили в полицию и сообщили о случившемся, указав номер и приметы автомобиля.

По городу был объявлен план «Перехват», и искомую машину задержали в Терновском районе, недалеко от остановки «Интернат».

Оказалось, «заказчиком» был один из местных бизнесменов, который хотел таким образом вернуть деньги, которые похищенный ему задолжал.

В качестве «вишенки на торте» выступил пакет с марихуаной, который полицейские нашли у одного из похитителей.

Заведено уголовное дело, ведется следствие.
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