Дзержинський суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження по факту кнопкодавства у Криворізькій міськраді

Сьогодні Дзержинський районний суд Кривого Рогу на відкритому засіданні розглянув скаргу голови фракції політичної партії «УКРОП» в Криворізькій міській Раді Миколи Колесника.Причиною звернення до суду послугувала бездіяльність слідчого Металургійного відділення поліції, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Наприкінці січня Микола Колесник звернувся до поліції із заявою про безпрецедентне порушення основоположних обов’язків депутата, пов’язаних з роботою у міській раді. Згідно вимогам ст.214 кримінально-процесуального кодексу України уповноважена особа - слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Однак заяву проігнорували, депутата про розгляд заяви не повідомили.Нагадаємо, що 25 січня 2017 року, під час проведення XVII пленарного засідання Криворізької міської Ради було виявлено факт кнопкодавства. Голова фракції Опозиційного блоку Віктор Артюх скористався карткою для реєстрації та особистого голосування відсутнього на пленарному засіданні свого колеги по партії Андрія Богатирьова.Суд задовольнив скаргу Миколи Колесника і зобов’язав уповноважену особу Металургійного відділення поліції внести відомості до ЄРДР та відкрити кримінальне провадження з урахуванням вимог КПК України.