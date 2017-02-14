В кафе Днепра местный житель подорвал себя гранатой

14 февраля 2017 Версия для печати
В кафе Днепра местный житель подорвал себя гранатой
В Днепре около 11:00 в одном из кафе на ул. Молодогвардейской (Самарский район) мужчина подорвал себя гранатой.

Как отметили свидетели, мужчина зашел в кафе, заказал рюмку водки, выпил ее и ушел. Затем на выходе из кафе прогремел взрыв. Погибший оказался 43-летним местным жителем.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина привел в боевую готовность гранату с целью покончить жизнь самоубийством.

По информации экспертов-взрывотехников взорвалась граната Ф-1. Никто из посетителей и работников кафе не пострадал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (самоубийство). Продолжаются следственные действия.
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