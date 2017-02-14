Криворожские власти инвентаризируют земли территориальной громады

Благодаря проведенным работам Кривой Рог получит четкую систему учета земель. Это позволит вести контроль за их рациональным использованием, создать собственную муниципальную кадастровую базу, в том числе и градостроительную. Всем этим криворожане смогут пользоваться в будущем долгие годы.Заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений Александр Бризецкий сказал: «В интересах городской громады, в Кривом Роге ведется системная работа по инвентаризации земель города. Подготовка к этой работе началась еще в 2008 году, и к 2012 году была выполнена геодезическая съемка масштаба 1:2000 почти половины территории города. Второй этап также рассчитан не на один год. Это необходимая, хотя очень сложная и капиталоемкая работа».Аналогичная работа ведется по все стране - проинвентаризировано или находится в стадии инвентаризации 63% земель населенных пунктов. В основном это небольшие населенные пункты, с населением от 3,0 до 10 тыс. человек, работы по инвентаризации земель которых выполнялись в основном за счет государственного бюджета. В крупных городах, которые на это вынуждены искать средства в собственном бюджете, такой процент меньше.Это объемный, сложный и главное – очень ответственный процесс. Необходимо провести целый комплекс геодезических работ для определения в системе координат земельных участков коммунальной, государственной и частной собственности, определить положение и характер подземных коммуникаций (точки подключения, диаметры и назначение трубопроводов, мощности и пропускные способности кабельных коммуникаций и т.д.), расположение и назначение зданий и сооружений, включая здания транспортной, инженерной и социально-культурной инфраструктуры. Результаты работы оформить на бумажных и электронных носителях. И самое главное, разработать программу, которая давала бы возможность вносить все текущие изменения в землепользовании и градостроительной ситуации.Бризецкий пояснил, что для выполнения второй части и окончания работ должен быть определен заказчик на основании тендера через систему «Прозорро».«На днях некоторые СМИ уже поспешили выпустить новости о ходе тендерных процедур, к сожалению, не до конца разобравшись в сути вопроса. Поэтому получились громкие заголовки, не более. Хотя я и работники управления всегда готовы к общению и процесс идет на основании законов. Более того – есть четкое взаимодействие с правоохранительными органами. Так, в рекомендациях правоохранителей, поступивших к нам еще 12 декабря 2016 года, речь шла о пересмотре отдельных позиций планировавшейся тендерной процедуры. И хотя мы были уверены в соответствии всех позиций действующему законодательству Украины, но, чтобы на 100% исключить какие-либо нарушения, тендерный комитет управления 20 декабря 2016 года на время остановил эту процедуру», - сказал Бризецкий.Стоимость работ рассчитывается согласно закону и на основании средней стоимости данных видов работ в целом по Украине. Окончательный расчет с исполнителем работ, определенным по результатам тендера, производиться строго за фактически выполненные работы. «Договор будет заключен с теми, кто даст самую низкую цену при обеспечении требуемого качества работ», - сказал А. Бризецкий.Создать полную систему учета земель в Кривом Роге планируется к 2019 году.