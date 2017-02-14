Криворожские власти инвентаризируют земли территориальной громады

14 февраля 2017 Версия для печати
Криворожские власти инвентаризируют земли территориальной громады
Благодаря проведенным работам Кривой Рог получит четкую систему учета земель. Это позволит вести контроль за их рациональным использованием, создать собственную муниципальную кадастровую базу, в том числе и градостроительную. Всем этим криворожане смогут пользоваться в будущем долгие годы.

Заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений Александр Бризецкий сказал: «В интересах городской громады, в Кривом Роге ведется системная работа по инвентаризации земель города. Подготовка к этой работе началась еще в 2008 году, и к 2012 году была выполнена геодезическая съемка масштаба 1:2000 почти половины территории города. Второй этап также рассчитан не на один год. Это необходимая, хотя очень сложная и капиталоемкая работа».

Аналогичная работа ведется по все стране - проинвентаризировано или находится в стадии инвентаризации 63% земель населенных пунктов. В основном это небольшие населенные пункты, с населением от 3,0 до 10 тыс. человек, работы по инвентаризации земель которых выполнялись в основном за счет государственного бюджета. В крупных городах, которые на это вынуждены искать средства в собственном бюджете, такой процент меньше.

Это объемный, сложный и главное – очень ответственный процесс. Необходимо провести целый комплекс геодезических работ для определения в системе координат земельных участков коммунальной, государственной и частной собственности, определить положение и характер подземных коммуникаций (точки подключения, диаметры и назначение трубопроводов, мощности и пропускные способности кабельных коммуникаций и т.д.), расположение и назначение зданий и сооружений, включая здания транспортной, инженерной и социально-культурной инфраструктуры. Результаты работы оформить на бумажных и электронных носителях. И самое главное, разработать программу, которая давала бы возможность вносить все текущие изменения в землепользовании и градостроительной ситуации.

Бризецкий пояснил, что для выполнения второй части и окончания работ должен быть определен заказчик на основании тендера через систему «Прозорро».

«На днях некоторые СМИ уже поспешили выпустить новости о ходе тендерных процедур, к сожалению, не до конца разобравшись в сути вопроса. Поэтому получились громкие заголовки, не более. Хотя я и работники управления всегда готовы к общению и процесс идет на основании законов. Более того – есть четкое взаимодействие с правоохранительными органами. Так, в рекомендациях правоохранителей, поступивших к нам еще 12 декабря 2016 года, речь шла о пересмотре отдельных позиций планировавшейся тендерной процедуры. И хотя мы были уверены в соответствии всех позиций действующему законодательству Украины, но, чтобы на 100% исключить какие-либо нарушения, тендерный комитет управления 20 декабря 2016 года на время остановил эту процедуру», - сказал Бризецкий.

Стоимость работ рассчитывается согласно закону и на основании средней стоимости данных видов работ в целом по Украине. Окончательный расчет с исполнителем работ, определенным по результатам тендера, производиться строго за фактически выполненные работы. «Договор будет заключен с теми, кто даст самую низкую цену при обеспечении требуемого качества работ», - сказал А. Бризецкий.

Создать полную систему учета земель в Кривом Роге планируется к 2019 году.
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