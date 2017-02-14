Из Кривого Рога можно будет улететь в Болгарию, Черногорию и Грузию

14 февраля 2017 Версия для печати
Из Кривого Рога можно будет улететь в Болгарию, Черногорию и Грузию
Летом текущего года из аэропорта Кривого Рога планируется запуск чартерных рейсов в болгарский Бургас. Ожидается, что рейсы будет выполнять компания Bravo Airways.

"Планируется открытие чартерных рейсов в Бургас", — заявил директор аэропорта Игорь Лашин. По его словам, рейсы из Кривого Рога в Болгарию в последний раз выполнялись в 2015 году авиакомпанией "Урга".

Также администрация аэропорта ведет сейчас переговоры с авиакомпанией Anda Air об открытии чартерных программ в Грузию и Черногорию. Перевозчик планирует летать по маршрутам Кривой Рог — Батуми и Кривой Рог — Тиват.

Напомним, что летом 2016 года Bravo Airways открыла чартерные рейсы из Кривого Рога в Анталию. Рейсы выполнялись один раз в неделю на самолете McDonnell Douglas MD-83. Благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Bravo аэропорт смог увеличить пассажиропоток почти в семь раз.
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