Из Кривого Рога можно будет улететь в Болгарию, Черногорию и Грузию

Летом текущего года из аэропорта Кривого Рога планируется запуск чартерных рейсов в болгарский Бургас. Ожидается, что рейсы будет выполнять компания Bravo Airways."Планируется открытие чартерных рейсов в Бургас", — заявил директор аэропорта Игорь Лашин. По его словам, рейсы из Кривого Рога в Болгарию в последний раз выполнялись в 2015 году авиакомпанией "Урга".Также администрация аэропорта ведет сейчас переговоры с авиакомпанией Anda Air об открытии чартерных программ в Грузию и Черногорию. Перевозчик планирует летать по маршрутам Кривой Рог — Батуми и Кривой Рог — Тиват.Напомним, что летом 2016 года Bravo Airways открыла чартерные рейсы из Кривого Рога в Анталию. Рейсы выполнялись один раз в неделю на самолете McDonnell Douglas MD-83. Благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Bravo аэропорт смог увеличить пассажиропоток почти в семь раз.