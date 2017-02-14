Заключить договор с КП "Кривбассводоканал" будет проще

При обращении в Центр предоставления административных услуг «Виза» (площадь Молодежная, 1, бывшая площадь Советская) потребителей первой категории (юридические лица), срок обработки данных и непосредственно подписание договора с семи рабочих дней уменьшено до трех. При обращении потребителей второй категории, а жильцы многоквартирных домов и частного сектора, срок заключения договора с 3 рабочих дней уменьшено до одного.Для удобства и оперативного решения вопросов с начала этого года введен новый график приема граждан.Посетители имеют возможность обратиться за консультациями ежедневно, с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 16:00 часов. До этого, прием был по вторникам и четвергам.Если у потребителя возникнут дополнительные вопросы, он может обратиться в отдел по заключению договоров КП «Кривбасводоканал» (пр.Гагарина, 41а) по телефону: 92-26-43.