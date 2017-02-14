В 2016 году в Кривом Роге усыновили новые семьи 34 ребенка

На начало текущего года в Кривом Роге проживает более 123 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Из них 1802 - это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Благодаря слаженной сотрудничества всех структур, количество детей данной категории в нашем городе за последние пять лет уменьшилась более чем на 15 %, сообщает городская служба по делам детей.В 2016 году на местном учете по усыновлению в службах по делам детей находилось 365 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 34 ребенка были усыновлены, на других детей были составлены анкеты и направлены в службу по делам детей Днепропетровской областной государственной администрации для постановки на региональный учет по усыновлению.Предпочтение отдается национальному усыновлению.Приоритетной формой устройства детей является их передача на воспитание в семью: на усыновление, под опеку, в приемные семьи или детские дома семейного типа. На сегодня в городе функционирует 12 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 66 детей–сирот и детей, лишенных родительской опеки, 58 приемных семей в которых воспитываются 111 детей.