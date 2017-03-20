В Кривом Роге пройдут общественные слушания по переименованию кольца Автовокзала в площадь Героев Кривбасса

В Кривом Роге планируют переименовать площадь Маяковского на площадь Героев Кривбасса. Данная площадь находится в Долгинцевском районе возле Автовокзала.На официальном сайте исполкома Криворожского горсовета размещено распоряжение городского головы о проведении общественных слушаний по данному вопросу.В документе указано, что учитывалось обращение общественной организации «Батальон Национальной защиты "Кривбасс", предложение исполкома Долгинцевского райсовета о переименовании площади Маяковского на площадь Героев Кривбасса.Предложения (замечания) жителей г.. Кривого Рога, желающих приобщиться к общественному обсуждению по поводу переименования площади Маяковского на площадь Героев Кривбасса, подаются в письменной форме, направляются по электронной почте на официальный электронный или юридический адреса исполкома Долгинцевского районного в городе совета: dlg_vk @ riad.com.ua, ул. Днепровское шоссе, д. 11 м. Кривой Рог, 50086 с указанием фамилии, имени, отчества и адреса лица, их подает, в срок до 20.03.2017 включительно.К 5 апреля необходимо провести общественное обсуждение по вопросу переименования площади Маяковского на площадь Героев Кривбасса в порядке, определенном действующим законодательством Украины, подготовить отчет и обобщенный анализ предложений (замечаний), поступивших во время его проведения, и предоставить его исполкома городского совета с целью подготовки соответствующего представления.Управлению благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета (Терещенко И.В.) необходимо на основании представления подготовить на очередную сессию городского совета соответствующий проект решения.Контролировать, как выполняется распоряжение городского головы будет секретарь горсовета Сергей Маляренко и заместителя городского головы Александр Катриченко, координировать работы - управление благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского городского совета.Напомним, что ранее уже проводились общественные слушания по переименованию объектов топонимики, подпадающими под Закон "о декоммунизации". На тех слушаниях большинство присутствующих проголосовали, чтобы площадь Артема назвали площадью 40 батальона "Кривбасс". После распоряжения главы Днепропетровской ОГА выяснилось, что те названия, за которые проголосовали криворожане, просто исчезли.