Криворожского полицейского будут судить за убийство таксиста

Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Так, в марте 2015 года помощник оперуполномоченного Дзержинского отделения полиции бывшего Криворожского городского управления Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области в составе конвойного наряда, сопровождая подозреваемого гражданина, прибыли в квартиру последнего для изъятия вещественных доказательств.Задумав сбежать, подозреваемый в наручниках выпрыгнул с балкона квартиры на втором этаже, сел в такси и приказал водителю двигаться.По требованию милиционера остановиться злоумышленник не реагировал, тогда милиционер произвел три выстрела из табельного огнестрельного оружия в лобовое стекло автомобиля, пытаясь ранить водителя. Два выстрела причинили таксисту смертельное ранение.Помощник оперуполномоченного от следствия скрывался, но был объявлен в розыск, в связи с чем следователем получено разрешение суда на проведение специального расследования в указанном уголовном производстве, которое предусматривает проведение следственных и оперативных действий в отсутствие подозреваемого.Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.