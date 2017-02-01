Криворожского полицейского будут судить за убийство таксиста

Вчера, 10:24 Версия для печати
Криворожского полицейского будут судить за убийство таксиста
Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, в марте 2015 года помощник оперуполномоченного Дзержинского отделения полиции бывшего Криворожского городского управления Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области в составе конвойного наряда, сопровождая подозреваемого гражданина, прибыли в квартиру последнего для изъятия вещественных доказательств.

Задумав сбежать, подозреваемый в наручниках выпрыгнул с балкона квартиры на втором этаже, сел в такси и приказал водителю двигаться.

По требованию милиционера остановиться злоумышленник не реагировал, тогда милиционер произвел три выстрела из табельного огнестрельного оружия в лобовое стекло автомобиля, пытаясь ранить водителя. Два выстрела причинили таксисту смертельное ранение.

Помощник оперуполномоченного от следствия скрывался, но был объявлен в розыск, в связи с чем следователем получено разрешение суда на проведение специального расследования в указанном уголовном производстве, которое предусматривает проведение следственных и оперативных действий в отсутствие подозреваемого.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Источник
Похожие новости
  • На Днепропетровщине погорел на взятке еще один полицейский-коррупционер
  • В Кривом Роге сотрудник ГСО устроил показательное избиение мужчины
  • На Днепропетровщине грузин организовал подпольный цех по производству алког ...
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы