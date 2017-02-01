На Днепропетровщине готовят второй выпуск газеты для участников АТО, - Валентин Резниченко

На Днепропетровщине готовят второй выпуск газеты для участников АТО. Десять тысяч экземпляров напечатают уже в конце февраля. Поделиться собственным видением наполнения газеты могут сами участники АТО, отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.«Первый выпуск газеты для участников АТО выпустили ко Дню Вооруженных Сил страны. На четырех страницах разместили интересную и полезную информацию. От ответов на самые волнующие вопросы до военных шуток, – рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. – Какие рубрики будут в новом выпуске – решат сами бойцы. Со своими предложениями по наполнению газеты можно обращаться в Центр помощи участникам АТО и членам их семей при Днепропетровской ОГА».Предложения ждут по адресу: Днепр, пр. Поля, 1 (бывший пр. Кирова), 1-й этаж, тел.: (056) 742-86-62.«Очередной номер в десять тысяч экземпляров выйдет в конце февраля. Поэтому планируем как можно быстрее собрать пожелания наших участников АТО и членов их семей», - отметила координатор Центра помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА Наталья Шулика.Газеты раздадут военкоматам и центрам помощи бойцам АТО в городах и районах Днепропетровщины. Она печатается за средства областной ассоциации объединений участников АТО.