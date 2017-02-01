Сегодня в Кривом Роге объявлен траур по погибшему бойцу АТО

3 февраля во время выполнения воинского долга в зоне АТО погиб криворожанин Роман Горкун. Он служил стрелком-санитаром мотострелкового отделения 2-го механизированного взвода 1-й механизированной роты механизированного батальона воинской части В3675.В связи с гибелью бойца 8 февраля в Кривом Роге объявлен траур.В день траура на территории города будут:- приспущены Государственные Флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;- ограничены развлекательные мероприятия, спортивные соревнования;- внести соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач местных телерадио-каналов.