Сегодня в Кривом Роге объявлен траур по погибшему бойцу АТО

Сегодня, 12:40 Версия для печати
Сегодня в Кривом Роге объявлен траур по погибшему бойцу АТО
3 февраля во время выполнения воинского долга в зоне АТО погиб криворожанин Роман Горкун. Он служил стрелком-санитаром мотострелкового отделения 2-го механизированного взвода 1-й механизированной роты механизированного батальона воинской части В3675.

В связи с гибелью бойца 8 февраля в Кривом Роге объявлен траур.

В день траура на территории города будут:

- приспущены Государственные Флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;

- ограничены развлекательные мероприятия, спортивные соревнования;

- внести соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач местных телерадио-каналов.
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