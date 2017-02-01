В Кривом Роге определяли самых везучих рыбаков

В эти выходные на льду реки Саксагань рыбаки Кривого Рога собрались, чтобы посоревноваться в ловле рыбы на мормышку со льда. Организатором соревнований выступила Криворожская городская федерация рыболовного спорта.Как рассказали в федерации, в соревнованиях приняли участие 27 рыболовов, самому младшему из них – 14 лет.По результатам соревнований победителем и обладателем первого кубка по зимней рыбалке стал Александр Шаповал. Он выудил из проруби 659 граммов рыбы. Второе место у Дениса Курочкина, которому удалось поймать 470 граммов рыбы, третье место отвоевал Алексапндр Хренов с уловом весом 376 граммов.