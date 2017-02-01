Бензин будет стоить 30 гривен литр

Во второй половине года бензин в Украине подорожает до 30 грн./л. Об этом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич."Три фактора: рост цен на нефть, падение нацвалюты и повышение акциза будут негативно влиять на стоимость бензина и дальше. Большие сети заправок уже подняли цены. Вероятно, на протяжении февраля продолжит дорожать бензин и дизтопливо, но не такими темпами как в январе, тем более, причин для укрепления гривны не видно. Во втором полугодии цены вырастут еще больше и могут достичь неприятной отметки в 30 грн./л А-95, по дизельному топливу немного дешевле", – рассказал Д.Марунич.По словам замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, если нефть подорожает на 1%, стоимость бензина вырастет на 10 коп./л.По прогнозам рейтингового агентства, S&P Global Ratings, в 2017-м среднегодовая стоимость нефти марки Brent может составить 45 долл./барр., а в 2018 году подняться до 50 долл..