Криворожские копы задержали пьяного водителя, которому водительские права заменял пистолет

В Кривом Роге правоохранители задержали нетрезвого водителя, у которого ранее полицейские уже отобрали права.Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога, на улице Соборности экипаж заметил автомобиль марки "F [СПАМ] ", который двигался очень близко к обочине и задел снежный покров, счищенный с дорог.Инспекторы остановили авто и при общении с 38-летним водителем заметили, что он имеет характерные признаки алкогольного опьянения (тест на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотестера драгера дал положительный результат - 0,52 промилле).При поверхностной проверке авто на заднем сидении было замечено оперативную кобуру для пистолета. На вопрос патрульных, есть ли оружие в машине, 40-летний пассажир сообщил, что под передним сиденьем лежит револьвер под патрон Флобера.Выяснилось, что водитель недавно привлекался к ответственности по ч.1 ст.130 КУоАП. На него составлен протокол по ч.2 ст.130 и постановление по ч.3 ст.126 (управление ТС лицами, лишенными права управления) КУоАП.