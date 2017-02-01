В апреле в криворожских аптеках снизятся цены на лекарства

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление КМУ от 9 ноября 2016 № 862 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» и отсрочить начало реализации до 1 апреля 2017 года.Программа "Доступные лекарства" предусматривает государственное регулирование цен и возмещения стоимости лекарств. В первую очередь это средства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, астмы.Для доступности лекарств в Украине, МОЗ устанавливает максимальную цену производителя лекарственного средства на 21 действующее вещество.Накануне введения референтных цен на лекарства, некоторые фармацевтические компании выразили обеспокоенность, что для надлежащего выполнения указанного регулирования им нужен переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен. Поэтому правительство приняло решение внести изменения в постановление, и установить дату начала удешевления лекарств – 1 апреля 2017 года.