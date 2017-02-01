В 2016 году от рака умерло 1085 жителей Кривого Рога

Вчера, 12:57 Версия для печати
В 2016 году от рака умерло 1085 жителей Кривого Рога
Всего в минувшем году выявили онкологию у почти 2,5 тысячи криворожан, из них 16 детей возрастом до 17 лет.

Больше всего у малышей и подростков подвержены злокачественным опухолям кровеобразующая и лимфатическая системы, головной мозг, а также почки и желудок. За 12 месяцев минувшего года специальное лечение получили все 16 маленьких пациентов.

На учете в онкодиспансере на сегодня находится более 17 тысяч взрослых и почти 100 детей.

Медики отмечают, что не смотря на положительную динамику заболеваемости (в 2016 году выявили на 80 онкобольных меньше, чем в 2015), настораживает некоторое увеличение смертельных исходов болезни.
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