У зоні проведення антитерористичної операції 3 лютого загинув Роман Горкун ( позивний «Смайлик»). Романові було 22 роки.Інформацію повідомляють криворізькі волонтери.Хлопець народився у Луганську, а коли почалась окупація, виїхав із бабусею до Кривого Рогу. 9 місяців тому підписав контракт. Служив у 1-му мехбаті 17-ої танкової бригади.Вчора ввечері під час обстрілу російськими окупаційними військами однієї з нових позицій військовослужбовців, хлопець отримав поранення у голову.Романа не встигли довезти до госпіталя.У хлопця у Кривому Розі залишилась жити бабуся.За попередньою інформацією, військовослужбовця, який загинув при виконанні військового обов'язку, поховають у Кривому Розі.Редакція нашого інформаційного порталу тужить разом із рідними і товаришами Романа Горкуна.Вічна пам'ять...