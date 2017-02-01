У зоні проведення антитерористичної операції 3 лютого загинув Роман Горкун

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У зоні проведення антитерористичної операції 3 лютого загинув Роман Горкун
У зоні проведення антитерористичної операції 3 лютого загинув Роман Горкун ( позивний «Смайлик»). Романові було 22 роки.

Інформацію повідомляють криворізькі волонтери.

Хлопець народився у Луганську, а коли почалась окупація, виїхав із бабусею до Кривого Рогу. 9 місяців тому підписав контракт. Служив у 1-му мехбаті 17-ої танкової бригади.

Вчора ввечері під час обстрілу російськими окупаційними військами однієї з нових позицій військовослужбовців, хлопець отримав поранення у голову.

Романа не встигли довезти до госпіталя.

У хлопця у Кривому Розі залишилась жити бабуся.

За попередньою інформацією, військовослужбовця, який загинув при виконанні військового обов'язку, поховають у Кривому Розі.

Редакція нашого інформаційного порталу тужить разом із рідними і товаришами Романа Горкуна.

Вічна пам'ять...

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