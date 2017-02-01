Основная масса пациентов с обморожениями и переохлаждениями – пьяные мужчины

Директор Областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко заявил, что почти в 100% случаях пациенты с обморожениями или переохлаждениями подлежат госпитализации.«Мы ведем статистику с 1 декабря. С начала зимы к нам обратилось 297 человек с жалобами на переохлаждение или обморожение. Из них 291 был госпитализирован. 20 человек было в тяжелом состоянии, более 100 – в средней степени тяжести. Только в январе обратилось 165 человек. Один от госпитализации отказался, остальные лечились в медучреждениях области. В 93% эти люди были в состоянии алкогольного опьянения. В 7% случаев были обморожения кистей и стоп. Более 90% пациентов – трудоспособные пьяные мужчины, женщин было только 7%. Поэтому мы в который раз просим, если уже выпили, то сидите дома. Потому что алкоголь очень отягощает состояние», - сказал он.