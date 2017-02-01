В Украине увеличили денежное вознаграждения бойцам АТО

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения АТО.Об этом на брифинге в украинском кризисном медиа-центре сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк, передает пресс-служба ведомства.Так, согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого столкновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 000 гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции - в сумме 2 400 гривен.Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины по поручению Президента Украины также инициировала увеличение размера денежного вознаграждения за непосредственное участие пограничников в антитеррористической операции.Администрацией Госпогранслужбы уже проработан проект соответствующего приказа.