В криворожской аптеке продавали наркотики

Сегодня, 11:55 Версия для печати
В криворожской аптеке продавали наркотики
4,5 тысяч таблеток, имеющих в составе наркотические вещества, разложенные в отдельные пакетики, обнаружили правоохранители в одной из аптек на улице Соборности.

Никаких документов на эти лекарства, естественно, не было. Рецептов с покупателей продавцы аптеки также не требовали. Зато в кассе оказалось две тысячи гривен, не прошедших через кассовый аппарат.

Работники аптеки взяты под стражу, таблетки переданы на экспертизу, деньг и документы изъяты как улики. Открыто производство по статье 320 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».
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