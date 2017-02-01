В криворожской аптеке продавали наркотики

4,5 тысяч таблеток, имеющих в составе наркотические вещества, разложенные в отдельные пакетики, обнаружили правоохранители в одной из аптек на улице Соборности.Никаких документов на эти лекарства, естественно, не было. Рецептов с покупателей продавцы аптеки также не требовали. Зато в кассе оказалось две тысячи гривен, не прошедших через кассовый аппарат.Работники аптеки взяты под стражу, таблетки переданы на экспертизу, деньг и документы изъяты как улики. Открыто производство по статье 320 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».