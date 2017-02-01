В Кривом Роге в результате аварии погибло три человека

Сегодня, 11:54 Версия для печати
В Кривом Роге в результате аварии погибло три человека
В четверг, 2 февраля, в 7:15 на ул. Криворожской произошло ДТП с участием автомобилей «УАЗ Патриот», принадлежащий частной охранной фирме, и «Lada Калина». В результате аварии трое пассажиров автомобиля Lada - девушка и два парня погибли на месте, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, еще один пассажир - не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Водитель и пассажир автомобиля «УАЗ Патриот» получили легкие телесные повреждения.

«Правоохранители продолжают осмотр места происшествия и устанавливают причины аварии. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Калина», который двигался со стороны Кривого Рога, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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