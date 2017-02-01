В Кривом Роге в результате аварии погибло три человека

В четверг, 2 февраля, в 7:15 на ул. Криворожской произошло ДТП с участием автомобилей «УАЗ Патриот», принадлежащий частной охранной фирме, и «Lada Калина». В результате аварии трое пассажиров автомобиля Lada - девушка и два парня погибли на месте, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, еще один пассажир - не пострадал.Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.Водитель и пассажир автомобиля «УАЗ Патриот» получили легкие телесные повреждения.«Правоохранители продолжают осмотр места происшествия и устанавливают причины аварии. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Калина», который двигался со стороны Кривого Рога, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - отметили в ведомстве.Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).