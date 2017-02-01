Бойцы 40-го батальона "Кривбасс" присоединились к блокаде торговли с оккупированными территориями

Участники АТО из Кривого Рога присоединились к блокаде торговли с ДНР на линии разграничения.
Об этом сообщил корреспонденту 0564
участник АТО (40 батальон "Кривбасс") Андрей Еременко.
По его словам, вместе с побратимами из батальона Владимиром Близнюком, Денисом Золотаревым и другими они находятся непосредственно на месте блокады, в которой сейчас участвуют около сотни участников АТО, семеро из которых - криворожане.
Здесь же находятся и народные депутаты Украины Семен Семенченко, Егор Соболев, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.
"Сегодня силами ветеранов, общественных активистов и волонтеров было заблокировано движение железнодорожных путей на станции Курдюмовка Донецкой области. Перекрыто железнодорожного сообщения Курдюмовка-Горловка Донецкой области, по которому полным ходом идет торговля с оккупантами. Точнее, шла. Теперь не будет.
Сейчас устанавливается палатка на редуте. К акции присоединились военные собратья из разных городов и областей Украины, волонтеры и активисты", - сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook.