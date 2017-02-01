У криворожских полицейских – новый руководитель

30 января Кривой Рог получил нового главу патрульной полиции. Им стал уроженец Житомирской области Артур Шкроб.Новому начальнику криворожских «патрулей» - 23 года. В полиции служит – с марта 2016 года. Начинал простым патрульным, однако довольно быстро стал старшим инспектором отдела мониторинга УПП. Однако и там долго не задержался – пошел на повышение, заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Черновцах. С этой должности и был переведен в Кривой Рог уже в качестве начальника патрульной полиции города.Нового начальника уже представили подчиненным. А в течение недели планируется встреча с городскими СМИ. Кандидатура заместителя пока вакантна.