У криворожских полицейских – новый руководитель

Вчера, 14:53 Версия для печати
У криворожских полицейских – новый руководитель
30 января Кривой Рог получил нового главу патрульной полиции. Им стал уроженец Житомирской области Артур Шкроб.

Новому начальнику криворожских «патрулей» - 23 года. В полиции служит – с марта 2016 года. Начинал простым патрульным, однако довольно быстро стал старшим инспектором отдела мониторинга УПП. Однако и там долго не задержался – пошел на повышение, заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Черновцах. С этой должности и был переведен в Кривой Рог уже в качестве начальника патрульной полиции города.

Нового начальника уже представили подчиненным. А в течение недели планируется встреча с городскими СМИ. Кандидатура заместителя пока вакантна.
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