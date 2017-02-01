Руководство «Криворожской теплоцентрали» подозревается в растрате 6,7 миллиона гривен

Прокуратурой Днепропетровской области и сотрудниками управления защиты экономики области сообщено о подозрении генеральному директору и председателю комиссии по прекращению государственного предприятия «Криворожская теплоцентраль» (одно и то же должностное лицо) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная в особо крупных размерах).Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.Установлено, что указанное лицо, злоупотребляя служебным положением, заключило с обществом с ограниченной ответственностью договор о предоставлении услуг по автоматизированной обработке платежей за централизованное отопление и снабжение горячей воды, при этом достоверно зная, что ту же работу должен выполнять один из отделов государственного предприятия. В дальнейшем суммы расходов на указанные услуги общества были необоснованно включены в состав тарифов для населения. Кривого Рога, за что последним в период с 2013 по 2016 гг. было излишне уплачено свыше 6,7 млн грн.Сейчас генеральному директору и председателю комиссии по прекращению ГП «Криворожская теплоцентраль» сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Досудебное расследование продолжается.