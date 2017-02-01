Руководство «Криворожской теплоцентрали» подозревается в растрате 6,7 миллиона гривен

Вчера, 14:53 Версия для печати
Руководство «Криворожской теплоцентрали» подозревается в растрате 6,7 миллиона гривен
Прокуратурой Днепропетровской области и сотрудниками управления защиты экономики области сообщено о подозрении генеральному директору и председателю комиссии по прекращению государственного предприятия «Криворожская теплоцентраль» (одно и то же должностное лицо) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная в особо крупных размерах).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что указанное лицо, злоупотребляя служебным положением, заключило с обществом с ограниченной ответственностью договор о предоставлении услуг по автоматизированной обработке платежей за централизованное отопление и снабжение горячей воды, при этом достоверно зная, что ту же работу должен выполнять один из отделов государственного предприятия. В дальнейшем суммы расходов на указанные услуги общества были необоснованно включены в состав тарифов для населения. Кривого Рога, за что последним в период с 2013 по 2016 гг. было излишне уплачено свыше 6,7 млн грн.

Сейчас генеральному директору и председателю комиссии по прекращению ГП «Криворожская теплоцентраль» сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.
Похожие новости
  • В Днепропетровской области люди платили миллионы по лже-тарифам
  • В Кривом Роге директор коммунального предприятия подозревается в растрате с ...
  • Четырем правоохранителям сообщено о подозрении за злоупотребление служебным ...
    • kri.com.ua
    kri.com.ua
    © 2006 - 2016 Все права защищены.
    Незаконное копирование информации и элементов сайта запрещено!
    О издании
    Правовая информация
    Контакты
    Размещение рекламы