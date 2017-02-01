Криворожские копы задержали машину, которую разыскивали за совершение двух ДТП

На улице Волгоградская экипаж полиции задержал водителя автомобиля, который является виновником двух розыскных ДТП на территории города.Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.Еще 16 января на проспекте Металлургов задержанный автомобиль ВАЗ 2114 во время движения повредил авто Mazda 3, а 23 января на улице Соборности этот же ВАЗ нанес механические повреждения автомобилю Hyundai i20.В обоих случаях обошлось без пострадавших, водитель ВАЗа с места ДТП исчезал.В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 37-летний водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и лишен права управления транспортными средствами.На водителя составлены соответствующие админматериалы и направлены на рассмотрение в суд.