Криворожские копы задержали машину, которую разыскивали за совершение двух ДТП

Вчера, 14:51 Версия для печати
Криворожские копы задержали машину, которую разыскивали за совершение двух ДТП
На улице Волгоградская экипаж полиции задержал водителя автомобиля, который является виновником двух розыскных ДТП на территории города.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

Еще 16 января на проспекте Металлургов задержанный автомобиль ВАЗ 2114 во время движения повредил авто Mazda 3, а 23 января на улице Соборности этот же ВАЗ нанес механические повреждения автомобилю Hyundai i20.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, водитель ВАЗа с места ДТП исчезал.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 37-летний водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и лишен права управления транспортными средствами.

На водителя составлены соответствующие админматериалы и направлены на рассмотрение в суд.
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