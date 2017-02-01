Криворожанка хотела отравить газом себя и своего ребенка

30 января на улицу Электрозавдская был вызван наряд полиции. 63-летняя заявительница сообщила, что ее дочь закрылась в квартире с намерением отравиться газом. Причем – с собственным ребенком.На место были срочно вызваны «скорая помощь» и газовая служба. О серьезных намерениях женщины говорил запах газа, который начал распространяться по подъезду.Полицейские принялись уговаривать потенциальную самоубийцу открыть дверь. В ход были пущены специальные методики психологического воздействия, которые возымели действие – 40-летняя женщина, в конце концов, впустила правоохранителей в квартиру.Учитывая желание женщины свести счеты с жизнью, да еще и прихватив с собой ни в чем не повинного ребенка, было принято решение об отправке ее в психоневрологический диспансер с целью проверки ее психического состояния.