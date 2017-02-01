Всемирный банк оплатит реконструкцию криворожской больницы

На Днепропетровщине реконструируют отделения экстренной помощи в трех больницах. Деньги на это выделяет Всемирный банк. Уже объявлены последние национальные торги на реконструкцию медучреждений. Работы должны начаться весной, сообщает пресс служба Днепропетровской ОГА.«Всемирный банк поможет реконструировать три отделения экстренной помощи в больницах Днепра, Кривого Рога и Павлограда. Сейчас Всемирный банк объявил последние национальные торги на реконструкцию больниц. Завершить их планируют весной этого года. Ремонтные работы должны начаться сразу после определения подрядчиков.За средства Всемирного банка реконструируют днепровскую больницу скорой помощи, криворожскую больницу №2, павлоградскую больницу №4. Планируют заменить окна и двери, все сети, покрасить стены и потолки, уложить плитку, обновить лифты. В больницах создадут отдельные зоны для приема больных, проведения реанимационных мероприятий и диагностики. Внутри установят видеонаблюдение, громкоговорители, кнопки в палатах для вызова врачей. Въезды на территории больниц планируют расширить, обустроить пандусы и парковки.На реконструкцию больниц понадобится больше года.