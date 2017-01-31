«Антитела» посетили музей батальона «Кривбасс»

Вчера участники популярной украинской группы приехали в Кривой Рог в рамках проекта ЮНИСЕФ Украина «U-Report». Они встретились со студентами и поклонниками в помещении Криворожского государственного педагогического университета.
Перед встречей со студентами фронтмен группы Тарас Тополя и его коллега посетили музей батальона «Кривбасс». Бойцы тепло встретили артиста, провели экскурсию, рассказали историю создания, боевого пути и расформирования легендарного батальона.
Тарас является членом благотворительного фонда «Вільні – ЮА», который в том числе занимается реабилитацией демобилизованных бойцов АТО. Музыкант пригласил всех военных, желающих пройти курс, в реабилитационный центр в Киеве. Контакты есть на официальной странице фонда: http://wilni.org/contacts/
Напоследок певец оставил запись в книге музея, сделал несколько памятных фото и записал видеообращение бойцам на передовую.
Напомним, что концерт группы «Антитела» в поддержку нового альбома «Солнце» в Кривом Роге состоится 10 марта.